來自中部地區10所大學校院的學生，共同組成「十破天驚‧你我同心」暑期夏艷聯合服務隊，今年將到平和區白冷國小、東勢區中科國小服務偏鄉孩子並關懷社區，因應當地需求，服務隊特別公開募集英文童書，盼協助偏鄉孩子提升英文能力。

東海大學校長王茂駿代表授旗給服務隊，他表示，加入服務隊的10所學校各有特色，這項活動善用各校自身的專業、能力與多元化社團優勢，到偏鄉幫助孩子、關懷社區，也配合小學的需求設計實用課程。

暑期夏艷服務隊成軍於2006年，一開始只有3所學校加入，近年來成員日漸壯大，服務隊表示，今年延續去年深耕計畫，將深入白冷、中嵙里社區，原本團隊希望帶電腦等物資進入偏鄉、提供他們學習資源，卻因當地沒有網路等因素作罷，經深入了解，社區需求最大的是英文童書。

服務隊強調，為滿足白冷、中嵙里需求，日前已開始募集英文童書，但因大學生較少此類書籍，即日起也開放向民眾募集，盼能協助偏鄉孩子提升英文能力。

(中時 )