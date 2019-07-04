針對鐵路警察李承翰執勤被刺殺，傷重不治，總統蔡英文在臉書發文表示，她感到無比沈痛，這件事再次提醒大家，第一線員警的勤務，有非常高的風險。為了防範類似的事情再度發生，蔡英文已經要求警政署，要做幾件事：第一，增加公共運輸警力，保障乘客的安全，也增加警察執勤時的支援。第二，檢討第一線執勤人員的裝備，增加同仁面對風險時的安全。

蔡英文也將更動行程，慰問李承翰的家屬，並要求內政部全力協助家屬治喪，爭取最高撫卹。

(工商 )