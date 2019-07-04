鐵路警察執勤遭刺死 蔡英文：給予最高撫卹 12:422019/07/04 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文酸韓國瑜，礦泉水比口水要來得有意義。圖為蔡英文29日出席「黑客松第2次工作坊」活動。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對鐵路警察李承翰執勤被刺殺，傷重不治，總統蔡英文在臉書發文表示，她感到無比沈痛，這件事再次提醒大家，第一線員警的勤務，有非常高的風險。為了防範類似的事情再度發生，蔡英文已經要求警政署，要做幾件事：第一，增加公共運輸警力，保障乘客的安全，也增加警察執勤時的支援。第二，檢討第一線執勤人員的裝備，增加同仁面對風險時的安全。 蔡英文也將更動行程，慰問李承翰的家屬，並要求內政部全力協助家屬治喪，爭取最高撫卹。 (工商 ) #蔡英文 #鐵路警察 也許您會感興趣 推薦閱讀 小兄妹凱道嗆小英 遭警舉發 04:102019/06/30 政治要聞 蔡英文稱不會把國安當幌子 他分析曝玄機！ 11:012019/06/30 政治 蔡英文：未來還有長照3.0 會做更完善照顧更多人 15:592019/06/30 政治 表揚魯凱族長老 蔡英文首頒原住民族語褒揚令 19:452019/06/30 生活 英出訪過境紐約丹佛 美升高接待規格 04:102019/07/01 政治要聞 小英狡猾的民意修補術 04:102019/07/01 時論廣場 《快評》喊還我公投就被扛走，蔡英文的最會溝通政府、可拍桌只限支持者 06:102019/07/01 政治 香港群眾攻進立法會 蔡英文：正當訴求 12:032019/07/02 政治 蔡英文一句話 蔡正元笑沒學問 17:562019/07/02 政治 回蔡英文 楊世光：問題不是性別而是邏輯 11:312019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 綠委郭正亮：民進黨千萬不要低估韓國瑜這個能力 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。