俄國狄米崔大公爵的皇室徽章，成為香奈兒LE PARIS RUSSE DE CHANEL珠寶創作的靈感來源。（陶福媛攝）

香奈兒在巴黎大皇宮發表LE PARIS RUSSE DE CHANEL珠寶，將俄國幸運圖騰麥穗融入珠寶設計中。（陶福媛攝）

全系列最貴的是「Aigle Cambon」項鍊，融入雙鷹圖騰元素，主石為一枚重達15.25克拉D色無暇Type 2A祖母綠式切割鑽石，1億9033萬2000元。（陶福媛攝）

Ble Gabrielle戒指融入麥穗元素，主石重約1.58克拉鑽石。396萬5000元。（CHANEL提供）

以皇室徽章為靈感打造的Ble Maria胸針，2537萬8000元。（CHANEL提供）

充滿民俗風Folklore手鐲，鑲嵌1顆重約7.34克拉橢圓形切割藍色藍寶石。2125萬4000元。（CHANEL提供）

Folklore耳環採用石榴石、粉紅藍寶石等彩色寶石，色彩鮮豔，1427萬5000元。（CHANEL提供）

Medaille Solaire黃鑽戒指，主石約11.33祖母綠式切割豔彩黃鑽，太陽圖騰源自俄羅斯的幸運圖騰，1億468萬3000元。（CHANEL提供）

從傳統刺繡發想的Roubachka項鍊，鑲嵌1顆重約9.50克拉正方祖母綠形切割艷彩黃鑽及白鑽。1億3006萬元。（CHANEL提供）

Sarafane項鍊，主石為重約10.18克拉鑽石，1億5226萬6000元。（CHANEL提供）

珠寶，是傳遞情感的工具，香奈兒於周四在巴黎大皇宮發表的「LE

PARIS RUSSE DE CHANEL」珠寶，同樣訴說一段跨越巴黎（PARIS)和俄羅斯 (RUSSE）的浪漫愛情故事。

1920年，香奈兒女士與俄國狄米崔大公爵 (Dimitri Pavlovitch)陷入熱戀，俄國國徽的雙鷹、公爵外套肩上的扭索紋纜繩、皇室勳章、象徵富饒幸運的麥穗和太陽等，成為當年香奈兒女士創作女裝的靈感，同時也成為今日香奈兒LE PARIS RUSSE DE CHANEL珠寶的元素，以69件珠寶，紀錄一場奢華唯美的愛情。

為了詮釋俄羅斯風格珠寶的華美，這69件珠寶當中有15件是唯一無二的作品，其中更有三條項鍊和一枚戒指要價上億元，最貴的是一條「Aigle Cambon」項鍊，設計靈感源自以香奈兒女士位於康朋街寓所的雙鷹鏡，鍊墜的主石為一枚重達15.25克拉D色無暇Type 2A祖母綠式切割鑽石，鍊墜可拆卸成為胸針，售價近2億元。

香奈兒珠寶創意總監Patrice Leguereau說，這面雙鷹鏡就位於香奈兒女士寓所的入口玄關，每次他造訪寓所找尋創作靈感時，這面鏡子就像是開啟寶藏的起點，吸引他探索鏡子背後的神秘世界，因此他決定以LE PARIS RUSSE DE CHANEL為主題，率領團隊費時兩年打造充滿俄羅斯風情的珠寶。

香奈兒女士與俄羅斯的關係匪淺，除了和狄米崔大公爵談了一場轟轟烈烈的戀愛，她也認識不少當時流亡到法國的俄國貴族和藝術家，包括音樂家史特拉汶斯基（Stravinsky）、俄派芭蕾創始人狄亞基列夫（Diaghilev）等，她曾說：「俄羅斯人令我著迷！」

俄羅斯不僅帶給香奈兒豐沛的設計靈感，俄羅斯精緻的刺繡工藝也為香奈兒時裝注入豐沛的能量，當年俄國女大公爵瑪麗亞帕夫洛夫娜(Marie Pavlovna)在巴黎開設Kitmir的刺繡工坊，專為香奈兒時裝刺繡俄羅斯風格的花草和華麗對稱的圖案，工坊的繡娘不乏逃到巴黎的俄羅斯皇室貴族，以絕佳的時尚品味和刺繡工藝將香奈兒的時尚事業推向高峰。

香奈兒全新登場情的LE PARIS RUSSE DE CHANEL頂級珠寶，將俄國傳統Roubachka罩衫上鮮豔的刺繡、Kokoshnik頭飾、象徵富饒的麥穗、代表幸運的太陽等元素融入珠寶設計當中，雖然香奈兒女士畢生從未到過俄羅斯，但不可諱言的，香奈兒與俄羅斯早已緊密相連。

(中時 )