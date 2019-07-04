行政院會6都出席率最高的台中市長盧秀燕，今日決定不出席行政院會，台中市政府也不會指派任何代表與會。市府強調，盧市長勤奮出席院會，但仍遭杯葛，現在就等中央釋出善意，市府盼中央正視台中市民對空品的感受，以及台中的未來發展。

新聞局長吳皇昇說，盧市長身為行政院會出席率最佳的6都首長，卻沒有因此得到中央善意，行政院對於台中建設與發展恐怕口惠而實不至；包括台灣燈會補助尚未核定撥付，恐影響燈會準備期程、準公共化托育政策的補助「一國兩制」，及市府針對4年前早已訂定的自治條例來執行中火減煤，依規定來捍衛市民健康的管制措施，中央都不支持，恐有差別待遇，對比盧市長屢次展現誠意的格局，實在令人唏噓。

吳皇昇指出，中央準公共化托育政策即將於8月1日上路，台中與多個直轄市早已實施平價托育，走在前頭，然而中央對其他縣市全額補助，台中卻因早就在做而必須自掏腰包，拿出107年度已先編列的19億元托育預算的一半，也就是9.5億元，來配合中央新政策這就是「一國兩制」。

針對台灣燈會補助，吳皇昇說，屏東縣政府燈會辦公室主任曾經對外公開表示拿到中央補助經費3億元，台中市政府希望中央至少補助1億元，這部分盼中央正視台中市的需求，盡速核定撥付合理的補助；台灣燈會是中市和交通部一起合辦的活動雙方應是夥伴關係，市府沒有要求完全比照屏東，但若只補助所謂的基本額度3000萬元，遠低於屏東縣政府獲得的補助，這是不是太少了？

台中市政府依據4年前訂定的《生煤管制自治條例》，提出台中火力發電廠減煤4成措施來改善空汙，於法有據且有憑有理，這部分中央政府早就知情已久，台中市政府只是確實依規執行，展現捍衛台中空品的態度，中央卻恐嚇將衝擊全國用電，然而，經查台電近年在全國共增6部大型發電機組，約可增加218億度電，中火減煤並不會影響全國用電，不該用缺電恐嚇國人，阻擾台中市政府改善空汙的措施，市府決心不會改變。

吳皇昇強調，能源政策是中央權責，為何是台中市政府承擔？為何讓台中市民用肺發電？國家能源政策是國家元首、行政院長，乃至於經濟部長、環保署長應該負責，中央不檢討能源政策，卻把供電責任加諸在台中市民身上。

(中時 )