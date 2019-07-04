張媽媽在臉書上分享魏應充入監前仍不忘照顧浪浪的故事。

捨身救援流浪動物10多年、引發社會關注的平溪張媽媽，昨天在「張媽媽流浪動物之家」粉絲團分享捐款故事，透露頂新集團三董魏應充原來曾低調捐款200萬元幫助協會度過難關，且魏當時自己也面臨困境，捐款後不久就入監服刑。分享後網友看法不一，有網友不以為然，也有網友感謝此善舉幫助困境中的張媽媽。

現年65歲的張媽媽(張慧敏)，原本是每天打扮漂漂亮亮的錄影帶出租店老闆娘，10多年前她因緣際會投入流浪狗收容工作，在2010年帶了30多隻流浪狗和朋友捐助的10幾萬元，到平溪山區租地養狗。

為方便照料這些流浪貓狗，她不僅理小平頭，平日還以山區狗場為家，幾年前狗場土地發生租賃糾紛、被迫搬遷，為購買新土地徹底解決問題，她申請成立新北市流浪貓狗再生保護協會接受捐款。

新北市流浪貓狗再生保護協會執行長蔡岳橙說，當時協會碰到困難，幸經社會大眾協助，順利募得款項購買新土地，目前協會正在處理狗場後續搬遷事宜。

蔡岳橙說，當時魏應充先生曾低調捐款200萬元幫助協會，張媽媽除了養狗幾乎不問世事，近日才輾轉聽說魏先生當時捐款時自己正面臨人生困境，不過他仍心繫幾百條流浪狗的命運，慨然伸出援手，他們知道一直到今天魏先生仍面臨許多社會誤解，希望外界能更有機會瞭解魏先生的為人，因此發文與製作影片為他打氣。

該影片與貼文昨PO出後，也吸引上百網友按讚或討論，有網友對此不以為然，，也有網友感謝此善舉幫助困境中的張媽媽。

(中時電子報)