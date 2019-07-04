溫哥華與地震

美國地質調查所（USGS）說，規模6.5的強震4日侵襲加拿大省溫哥華島（Vancouver Island）西北部。

據路透報導，目前並未傳出海嘯警告或其他災情。這次地震深度為10公里，約據西北部哈迪港（Port Hardy）225公里。

(中時電子報)

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