6.5強震侵襲加拿大溫哥華島西北部 12:432019/07/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 加拿大溫哥華島的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 溫哥華與地震 美國地質調查所（USGS）說，規模6.5的強震4日侵襲加拿大省溫哥華島（Vancouver Island）西北部。 據路透報導，目前並未傳出海嘯警告或其他災情。這次地震深度為10公里，約據西北部哈迪港（Port Hardy）225公里。 (中時電子報) #強震 #加拿大 #溫哥華 #海嘯 #死傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 通過日本強震考驗 花蓮自來水管引進耐震接頭 18:442019/06/30 生活 花蓮自來水管 將採耐震接頭 04:102019/07/01 地方新聞 週二低壓帶挾雨襲南部 北部午後防豪雨 21:202019/07/01 生活 「木恩」颱風今凌晨登陸海南 午後出海直撲越南 14:462019/07/03 兩岸 長途公車族有麻煩 北部新增2例麻疹 15:372019/07/03 生活 國際熱門新聞 出策！加拿大拿北京沒輒 任正非提點這招 - 國際 強硬！港警展開逮捕示威行動 最小僅14歲 - 時事 受精卵是生命起始？陸美究有顛覆發現 - 國際 - 旺報 進口商嚇壞了！外媒曝貿易戰4大贏家 有台灣 - 趨勢 6.5強震侵襲加拿大溫哥華島西北部 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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