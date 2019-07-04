行政院會上午聽取農委會「我國去除歐盟打擊IUU漁業黃牌及未來努力方向」報告後裁示，黃牌的解除是與國際接軌的開始，如果沒有解除黃牌，而是黃牌變紅牌，不只是台灣漁業1000億的損失，更造成台灣國際形象崩盤，損害將難以估計。

蘇揆說，2015年歐盟將我國列為歐盟打擊非法、未報告及不受規範(IUU)漁業不合作國家警告（黃牌）名單後，農委會即會同相關部會在「法律架構」、「管理監控措施」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等四個面向積極推動改善措施，行政院同時成立專案小組，制定及修改漁業三法，通過相關計畫且挹注資源，透過種種努力，做好管理與溝通，在歷經3年9個月的努力後，終於促使歐盟執委會於今年6月底解除我國黃牌，不只有助我漁產外銷，更讓台灣遠洋漁業能夠持續發展。農委會與相關部會努力有成，值得肯定，他要代表感謝漁民朋友的支持與配合。

蘇揆並指出，台灣是漁業大國，遠洋漁船作業水域遍及世界三大洋，漁船達1100餘艘，其中「鮪延繩釣」漁船數量更是全球排名第1，年產值約400億元，周邊產業發展影響更超過千億元，除對我國漁村經濟、就業機會及產銷貿易有相當貢獻外，也促進了外交締結及國際參與，遠洋漁業對台灣的重要性可見一斑。雖然歐盟已解除我國黃牌，但黃牌的解除是我們與國際接軌的開始，政府各項管理工作仍然不能鬆懈，漁民也必須持續遵守國際規範及我國相關法令，共同善盡國際打擊非法漁業的責任，才能讓我國漁業產業永續發展。

蘇揆表示，漁民相當辛苦，長年奔波，危險辛苦於海上，且離鄉背井、遠離家人的親情溫暖，遠洋漁業出海作業時間常長達半年到一年以上，不只賣命且辛勞。而此時為符合國際規範，部分漁民繳納罰款，卻沒有抗爭，是因為他們一方面瞭解要遵守國際規範，一方面也知道政府為漁業永續必須走長遠的路，非常感謝漁民朋友的諒解，也非常感謝漁會及各方面的幫忙。

(中時 )