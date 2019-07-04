黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

台鐵152次自強號列車昨(3日)晚間發生逃票乘客刺傷25歲李姓男警事件，李姓男警經過一夜搶救後，仍於今上午8時宣告不治，讓社會大眾十分痛心遺憾。長期定居在大陸的黃安稍早評論此新聞，表示：「這個就是咱別抱怨高鐵、機場安檢繁瑣的原因，其實是在保護咱」。

見25歲勇警不幸殉職事件，黃安稍早發文表示，這就是為何在高鐵或機場需要有安檢的主因，「台灣高鐵（應為台灣鐵路）沒安檢，居然可以直接帶刀上車，幾年前還發生台北捷運站連續殺人事件，還是安檢好啊！」

黃安最後強調：「這個殺人犯如果跑到香港就沒事了，還『反送終』嗎？安檢時，請配合把帽子、口罩取下！謝謝。」大陸網友則說：「上週去台灣坐這個，就驚訝為什麼沒安檢…」、「安檢的目的，一是防止乘客攜帶的物品引發意外危及交通安全，二是防止各類交通工具上的違法犯罪行為。」、「一直認為，自由應該以社會安全穩定為前提」、「確實，春節後去台北玩，地鐵也都不安檢，是覺得挺方便，但是安全隱患很大，為了最多人的安全保障考慮，安檢必不可少」。

(中時電子報)