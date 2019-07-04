台鐵自強號昨日發生傷警事件，鐵路警察李承翰因此喪命。鐵道學會指出，在列車上不適合使用警械，因此至少應配備防彈衣保護員警安全，且應以兩人組隊方式出勤，避免隻身無援的狀況，此外也可學習捷運提高見警率，發生危機時第一時間就可得到支援。不過學會表示，軌道系統不適合實施全面安檢，否則容易會顧此失彼。台鐵局表示，一個月內全面檢討維安作為。

昨日152次自強號列車4車發生補票糾紛，列車長請鐵路警察李承翰上車了解，李承翰到達現場後發現鄭男持有刀子，後遭鄭男持刀刺傷左前腹部，李承翰緊急送醫後仍宣告不治。

鐵道學會指出，目前雙北警員出勤都配有防彈衣，鐵路警察應該比照辦理，即使鐵警配有槍枝或棍棒等，在車廂內也不適合使用，相關法令限制又很嚴格，且雖然水果刀、剪刀等危險物品不能帶上飛機，但捷運、火車、高鐵等都沒有規定，因此至少為保護員警安全，防護措施應完備。

學會表示，昨日案件中李承翰是獨自一人上車執勤，然而這種孤苦無援的狀況下，發生狀況時沒有人可以幫助鐵警，更別說列車長只有木棍防身，因此建議鐵警應以兩人一組為單位值勤，面對突發狀況時才有後援。

學會指出，日本在東京奧運時，為提高鐵道安全，將見警率提升，車廂內可見警察數量變多，我國捷運也在鄭捷事件後比照辦理，而台鐵可學習此作法，雖然不能保證是否警察人數增加，就能減少此類狀況，但至少發生危機時，第一時間可通報警察。否則在鄭捷事件發生時，乘客只能通報站務員，再透過其通報警員，花費時間較久。

而航空系統為杜絕一切危險，會在海關處實施全面安檢，不過學會認為，鐵道系統並不適合，學會舉例，大陸有實施全面安檢，但也僅針對大城市的部分車站，若真的要實施，成本勢必過高，且若鐵警針對車廂內安檢，可能會遺漏車站等其他地方，容易顧此失彼，因此沒有必要，不過仍必須全面檢視保安需求，再加以精進。

台鐵局表示為確保公共運輸安全，前已檢討採行加強監視、通報等安全防範作為，後續將針對此事件於一個月內與鐵路警察局及相關單位全面檢討車站及列車更周延的維安作為，以避免此類突發性暴力事件再次發生，並確保員警及乘務人員值勤安全與維護站車秩序。

(中時 )