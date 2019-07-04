亞太防制洗錢組織APG日前將台灣列為最佳的「一般追蹤」等級，行政院長蘇貞昌上午在聽取「2019年台灣第三輪洗錢防制相互評鑑成果」報告期勉，洗防「當嚴則嚴」，今年8月在澳洲APG年會大會中將由各會員國提問並採認評鑑報告，這段時間內，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心。

蘇揆表示，台灣在1998年以創始會員國身分加入亞太防制洗錢組織（APG），也是第一個通過洗錢防制專法的亞洲國家。近年來政府致力遵循APG各項規範與要求，制定及修正相關法規(包括「洗錢防制法」、「公司法」及「國際刑事司法互助法」等)，強化金融監理，落實不法金流追查，同時廣為宣導，提高公私部門認知與防範意識，結合政府與民間力量共同進行洗錢防制，在去年底的第3輪相互評鑑後，APG終於在今年6 月底正式發布，台灣獲得最佳的「一般追蹤」等級。感謝洗錢防制辦公室、法務部及金管會及各有關部會在本次評鑑過程的全力投入。

蘇揆指出，今年8月在澳洲APG年會大會中將由各會員國提問並採認評鑑報告，這段時間內，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心。

此外，蘇揆也請政務委員羅秉成持續督導，讓台灣不僅在法制面符合國際規範，在執行面也要特別注意，當嚴則嚴，讓洗錢防制觀念深入人心，瞭解這項工作是國家競爭力重要一環，但也避免過猶不及，造成民眾正常提領作業的困擾，「既要讓我們國家贏得國際尊敬，產業及民眾也都能共享金流秩序穩定所帶來的正面效益」。

(中時 )