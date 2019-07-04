立法院臨時會進入尾聲，朝野黨團今（4）天協商促轉條例配套修法的「政治檔案條例草案」，此法涉及轉型正義的政治檔案徵集、解密工作，讓國民黨強烈質疑「政治清算」，民進黨團則堅稱此法是為了找到真相、走向和解。朝野協商難達共識，多項條文均遭保留，送院會表決處理。

朝野協商一開始，國民黨團總召曾銘宗主張，政治檔案條例的主管機關從國發會改為促轉會，並要求主管機關說明那些檔案需要解密，「二二八？陳文成？還是三一八陳水扁槍擊案，這些檔案在誰身上？政府機關哪會調不到？執政黨每年都可解密為何不做？」

民進黨團總召柯建銘說，這些檔案散落在政府，國民黨及其附隨組織，以及私人手上，今天意外能與國民黨對談，步入最理性一刻，離民主自由化只剩下最後一哩路，政治檔案法沒有族群之分，呼籲國民黨不要「假開放，真阻擋」。

民進黨團幹事長管碧玲舉國外案例，強調政治檔案的解密不是為了鬥爭、清算，而是為了找到真相，這是與人權相關的法律，更是走向和解的必經過程，呼籲國民黨應從此角度看待立法。

促轉會委員葉虹靈說明，所謂的政治檔案是指由政府機關、政黨所保管，自1945年8月15日起至1992年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件。

葉虹靈說，自2000年以來，檔案管理局就已啟動共六波的檔案清查，前五波清查出1.5萬案的政治檔案，但去年啟動第六波檔案清查時，在專家學者開發出新的搜尋技術下，總共清查出13萬檔案，是過去總和的好幾倍，「政治檔案條例」立法後，相關機關在6個月內必須完整做政治檔案的清查，這對政府的清查、徵集檔案有絕對幫助，期盼立院支持。

為緩解協商氣氛，立法院長蘇嘉全會中提及，先讓國民黨在協商中「暢所欲言」，希望能就條文盡量達成部分共識後再進行二三讀。最終，朝野協商進度緩慢，難有共識，諸多條文遭保留直接送院會表決。

(中時 )