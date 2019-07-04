新竹李姓男子參加公司年度例行性健康檢查，自費加做低劑量電腦斷層檢查，結果竟發現小結節，由於家族中有肺癌病史，憂心是肺癌的前兆，胸腔內科醫師表示，肺結節不等於肺癌，小於2公分的肺結節有9成機會是良性，需進一步就醫確認。

台大醫院新竹分院胸腔內科醫師于鎧綸表示，國人健康意識提升，健檢時普遍安排低劑量電腦斷層檢查，因此也愈來愈多人意外發現有肺結節，一時之間不知如何面對，擔心會罹患肺癌。

于鎧綸說明，一般經由胸部X光或胸部電腦斷層檢查，發現肺部有小於3公分陰影（常為圓形或橢圓形），即稱為肺結節。常見肺結節原因包括良性發炎性病灶、感染、發炎或感染後纖維化結節及肺部腫瘤，而腫瘤又分為良性腫瘤或惡性腫瘤。

所以，肺癌只是肺結節成因之一，肺結節不等同於肺癌，需要進一步就醫確認，胸腔科一般會根據胸部電腦斷層上面肺結節影像的大小、形狀、影像特徵等，同時分析病患病史，判斷肺部惡性腫瘤的可能性。

于鎧綸表示，經醫師檢驗並彙整問診結果，推斷出最合適的處理方式，包括進一步安排電腦斷層追蹤、其他影像檢查、氣管鏡檢查、切片、開刀等。一般而言，小於2公分的肺結節有9成的機會是良性結節，不要過度驚慌，但務必要回診檢查。

(中時 )