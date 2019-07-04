在原住民族傳統文化、祭儀中常會採集森林野菜、林木、果實等加以運用，但因國有森林的自然資源均屬國家所有，原住民常因此觸法。農委會林務局今（4）日會同原民會頒布《原住民族依生活慣俗採取森林產物規則》，讓原住民採集野菜、野果得以「除罪化」，採取紅檜等貴重林木則須經提案核准，讓原住民山林文化與生態智慧得以延續。

林務局局長林華慶表示，民國93年《森林法》增修即規定位於原住民傳統領域森林，原住民可依其生活慣俗需求採取森林產物，但因傳統領域未劃設，亦無相關採集規則可依循，原住民運用山林資源時有觸法疑慮，94年即發生著名的「司馬庫斯風倒櫸木事件」。

林華慶表示，規則施行，原住民只要在國有林地及公有林地上，採取森林野菜、野果、樹皮、樹葉、灌藤、菌類等森林副產物自用不需申請，只要有身分證明文件備查；但如枯倒、風倒林木等森林主產物，以及紅檜、扁柏等貴重木，台灣穗花杉、清水圓柏等珍貴稀有植物，以及盜採壓力大的牛樟芝、香杉芝、蘭科植物等有條件可採取物種，則需經提案核准始可採取。

森林主產物及有條件可採取之物種，需經原住民部落、團體提案，由部落會議審核後向受理機關提案，經主管機關核准後再發給許可證，採取利用。

東華大學法律學系副教授蔡志偉表示，今日頒布規則讓原住民採集運用自然生態資源除罪化，恢復其權利，且規則明定行使權利主體擴及原民部落團體，是重視原住民集體權的展現；對有條件採取物種的規範，使用「提案」、不用「申請」字眼，亦彰顯《原基法》政府與原住民共同管理自然資源的精神。

來自台東達魯瑪克部落的魯凱族勇士李張力元更表示，原住民無論是結婚、收穫祭典都要到森林裡採集，原住民的傳統文化就是跟自然生活在一起，儀式、信仰都在自然裡發生，這個法規通過，「讓原住民離森林更近了」。

(中時 )