PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團前董事長郭台銘以「媽祖託夢」為由，驟然參選；4月17日更在國民黨高層見證下，從主席吳敦義手中接過「榮譽狀」，黨籍問題迎刃而解。至今近3個月，郭民調卻仍不敵高雄市長韓國瑜，造勢動員號召力更是懸殊。民眾上網求解，為何韓能在短短40天掀起「韓流」，資源大勝的郭卻80天仍颳不起「台風」，網友直言「郭本人問題」。

網友在PTT論壇發《為什麼郭台銘無法颳起「台風」》一文，表示：「韓國瑜去年8月還沒有人認識他，『韓流』的崛起僅花了僅僅40天，就讓韓國瑜從一位沒有人認識的政壇庶民，變成每位國民黨市長、議員候選人，搶著要他站台、合照的票房保證。韓國瑜有打很多廣告嗎？答案是沒有！現在郭台銘已經投入選戰80天了，時間是韓流形成的整整兩倍。」

發文網友更指出，郭台銘佔盡各種優勢，對黨內就他一人不用簽公約，對社會全台灣都是他的廣告，甚至中國大陸也放任他說台獨大話，但大家仍不會去跟同學、同事討論他，若討論他人家還會覺得你怪怪的，跟去年大家聊天必聊韓國瑜狀況截然不同。該網友不禁疑問，到底是什麼原因？是郭本身的人格特質有問題，人民不相信空頭支票，還是與對岸密切的色彩，或任何其他因素？

對此，有網友直言「郭本人問題」，其他網友則紛紛回應：「口才太差」、「太晚出來」、「過往歷史」、「韓流從王世堅那支影片就開始累積能量了」、「太早出來啦！韓流不到一個月就形成了」、「不必要的做秀（舔碗、綁記者鞋帶）跟承諾（0~6歲國家養），他根本不需要做這些降格調的事就有基本水準了，做這些反而扣分」、「郭真的沒人氣」、「反正沒救了，現在改也沒用了」、「你和別人聊天，會想聊你公司的老闆嗎」、「公關斧鑿太深，郭自身又不機靈」。

(中時電子報)