一路好走！勇警遺體移靈 同事列隊哭喊

處理自強號補票糾紛卻不幸殉職的鐵路警察李承瀚，是警專31期第一名畢業的優異警察，身為家中獨子，為了照顧父母，毅然決然選填回鄉服務，未料卻遇上憾事，下星期12日就是他的25歲生日，但他卻再也無法聽到家人與同事對他說一聲「生日快樂」。

鐵路警察局表示，李承翰是嘉義市人，高中時成績就相當優異，還曾以繁星計畫考入台灣師大數學系，但卻棄比從警，就讀警專期間也備受長官肯定，順利從台灣警察專科學校專科班第31期第一名畢業，分發到嘉義派出所服務近5年，平日表現非常優異，6月才受到鐵路警察局表揚，為了工作都未交女友，而且他計畫報考中央警察大學進修，如今願望無法實現，同仁都相當哀慟。

李承翰的雙親目前還無法接受獨子就如此突然離世，但在傷心之虞，還是向警方呼籲，處理糾紛應派兩個人，千萬不要單獨行動，更希望法律不要縱容壞人。

(中時電子報)