「習川會」同意恢復中美貿易談判後，美國稻米業商會周三（3日）表示，有一間中國私人公司於上周向美國買入40噸大米，是大陸於2017年7月批准購入美國大米以來首次，也是史上首次。

大陸是食米大國，然而過去一直沒有向美國採購，因自家及鄰國種植的稻米基本能滿足需求。

美國稻米協會（USA Rice）發言人Michael Klein表示，有一間大陸民間進口商從加州Sun Valley Rice購買兩個集裝箱（約40噸）的中粒稻米。並要求把大米研磨後分裝入袋。商會代表指中美爭鬥時好時壞，令他們向中輸出大米的商機不明朗，業界更一度認為打入大陸市場的機會消失。Sun Valley Rice則希望此次交易，可成為美國將來對中輸出更多大米的基礎。

大陸於2001年加入世界貿易組織時，雖然承諾開放稻米市場，但因中美之間沒有簽訂植物檢定協定，美國大米協會指美國大米一直未能銷往大陸。兩國經多年談判後，前年達成美國大米輸中植物衞生要求議定書，大陸首度同意對美開放大米市場，但此後陸方以尚需完成法律步驟為由，以致大米輸中一直未能成事。至去年12月，大陸海關總署發表公告允許美國大米輸陸，當時正值中美貿易戰停火期。

中美領導人早前在日本大阪會面後，中方同意購買更多美國農產品，美國也暫停向中貨追加新關稅。美國商務部上周則確認，美國向中國大陸出口54.4萬噸大豆，為3月以來最大額的大豆交易。

(中時 )