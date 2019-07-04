失戀男襲胸！基隆市1名30多歲洪姓男子，和身材姣好的女友相戀多時，但卻因爭吵失和而分手，失魂落魄的洪男，今年3月底，看見1名長得亭亭玉立、身材玲瓏有緻的辣妹，神似前女友，竟突然失控，上前環抱辣妹，順便觸摸辣妹美胸，嚇得辣妹花容失色。基隆地檢署日前偵結，將洪男依強制猥褻罪起訴。

據了解，洪男和前女友分手後，仍然放不下這段感情，整天朝思暮想，今年3月間，在行經基隆市基金一路一處巷口時，看見1名神似前女友的辣妹走在前方，原本鬱鬱寡歡的洪男，突然打起精神，立刻衝上前去，從背後環抱辣妹。

洪男熊抱住辣妹後，手還碰觸到辣妹的美乳，受到驚嚇的辣妹想要趕緊掙脫，但洪男卻不肯罷休，2人拉扯中倒在地上，雙方發生扭打，一旁義勇的路人見狀，立即上前救援，將2人拉開後，報警處理。

警方將洪男逮捕到案後，洪男辯稱，因為和前女友分手，受到打擊，還自稱患有幻想症，以前辣妹是前女友，才會抱住她，然後不小心碰到她胸部，因此造成誤會。經訊後，洪男被移送至基隆地檢署偵辦，檢察官日前偵結，將洪男依涉犯強制猥褻罪起訴。

(中時 )