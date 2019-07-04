國際護理協會（ICN）護理大會前天閉幕式，台灣代表遭大陸代表伸手將印有我國旗貼紙的名牌翻至背面，「台灣護理學會」甚至一度要被強冠上大陸。外交部今天表示，對於大陸打壓台灣民間團體參與國際交流的行徑，深表不滿與憤慨。

護理師背景的民進黨立委陳靜敏指出，大陸先是在ICN國家代表會議開始前一週，威脅ICN把台灣護理學會的國籍更改，否則大陸代表將全體缺席今年在新加坡的大會，在他們嚴正抗議、盡力協商下，才保有了台灣代表性。

陳靜敏表示，7月2日大會閉幕式，國際護理協會的大陸代表吳瑛，竟然還明目張膽地伸出了她的鹹豬手！大膽越過了美國的理事，硬是把我們黃璉華副理事長的名牌翻到背面，不讓大家看到名牌正面上我們的國旗貼紙，得逞後甚至還抓著黃副理事長的客家花布圍巾，再往名片蓋下去。

陳靜敏批評大陸如此無理又幼稚的舉動，令人瞠目結舌，不知該從何吐槽起。更表示，縱然台灣護理很優秀，但大陸也太害怕台灣被國際看見了吧？

外交部副發言人歐江安今天在例行記者會上表示，外交部對於中方惡劣行徑予以強烈譴責；大陸一再打壓台灣民間團體參與國際專業領域交流的行徑，外交部深表不滿與憤慨。

歐江安說，外交部於第一時間即聯繫「台灣護理學會」提供即時協助與密切聯繫，並要求駐新加坡代表處就近全力協助；經護理學會積極捍衛以及國際會友的聲援，台灣代表維持有尊嚴、平等的參與。

(中時 )