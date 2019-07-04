美國「外交政策」報導，G20峰會落幕，我政府向美國提出的66架F-16戰鬥機的軍購案有望在8月有所進展。外交部今天表示，我方持續就該案與美方保持密切協調聯繫，美方刻正進行相關審查程序。

外交部副發言人歐江安指出，台美關係緊密友好，川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，美方並已三度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。我國政府已向美方正式提出採購F-16V戰機「發價書需求信函」，相關採購均為必要性的防衛武器。

歐江安表示，中國不斷以軍事挑釁破壞區域穩定，彰顯我強化空防能力的重要性，我國將持續推動建構台灣國防自主的能力。未來我國政府亦將持續在台美良好互動基礎上，持續與美國行政部門、立法部門等相關各方密切協調合作，持續穩健地深化台美緊密、友好的安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國在台協會（AIT）則表示，在正式知會國會前，AIT不會評論可能進行或尚待決定的軍售案。

(中時 )