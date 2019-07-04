鴻海集團前董事長郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，已試營運中，而紀念胞弟郭台成而成立的「台成幹細胞治療中心」，適逢台成中心啟用十周年，4日舉行遷址至癌醫中心並更名為「台成細胞治療中心」。郭台銘（中）出席時表示，希望透過細胞治療更精進發展，未來讓癌症治療變成慢性病，他未來若當選總統，會繼續發展智慧醫療，並發展照護事業，成為台灣未來十大產業之一。（鄧博仁攝）

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘拋出「0到6歲國家養」政見。（鄧博仁攝）

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘拋出「0到6歲國家養」政見。（鄧博仁攝）

投入國民黨內總統初選的前鴻海董事長郭台銘今出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，面對媒體詢問是否有脫黨參選可能，他直回「我不回答這個問題」，自己是堅決、百分之百要讓國民黨打嬴這場仗，「根本連想都沒有想過」。

此外，由於郭台銘及高雄市長韓國瑜這兩天先後與前立法院長王金平直播，談起未來「郭王配」甚至「郭朱配」可能，郭台銘則笑說，大家都是在拋議題給名嘴討論，而太太過去從不看政論節目，現在也開始看了，很多話自己也是從節目談話中才知道有這回事，但不管怎樣，都要注意名嘴談話的風向。

他接著說，至於要與王金平見面，韓國瑜也會接受王金平的直播，「問什麼不問『韓王配』？」而這些東西都是大家猜想，自己則一再強調，王金平是國民黨要贏得勝選不可缺少的資源，若國民黨分裂，王金平的資源不能整合進來，對任何一位候選人來說都是一個非常大衝擊。

郭台銘強調，跟王金平共同做了很多事情，王的定論也很清楚，就是兄弟爬山、各自努力，到什麼時候大家認為只要國民黨贏得勝選，大家來合作，任何合作方式都可能；但無論怎樣，自己跟王的交情很多年，不是來自政治交情，而是友誼交情，有共同信仰、共同朋友情誼，所以交情會比較深厚一點。

面對媒體追問脫黨參選可能，郭台銘僅兩度稱，不回答這個問題，但「我是堅決、百分之百要讓國民黨打嬴這場仗，根本連想都沒有想過」。

(中時 )