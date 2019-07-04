機場吵架公主抱丟妻 陸裔美籍男遭起訴 13:352019/07/04 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬男在桃園機場把妻子拋下樓，自己再跳樓。（翻攝爆料公社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸裔美籍萬姓男子今年3月間負氣欲返美，張姓妻子追到桃園機場第二航廈攔阻，夫妻大吵後，萬男竟妻以「公主抱」，從出境大廳三樓半的樓梯平台往下丟，張女重傷，桃園地檢署偵結，將萬姓男子依家庭暴力罪之殺人未遂罪起訴。 移審桃園地院，萬男因居無定所，有逃亡之虞，目前仍羈押於桃園看守所，他開庭時，坦承因吵架一時失去理智。 (中時 ) #桃園 #男子 #夫妻 #起訴 #美籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業家搶讀EMBA 吹夫妻同班風潮 04:102019/07/01 產業．科技 投資「Emgoldex」歐洲黃金違法？檢不起訴 14:452019/07/01 社會 嗆正宮「死賤人」恐嚇殺全家 嗆辣小三被訴 10:322019/07/02 社會 不滿遭檢舉違反保護令 男酒後怒砍對方 16:292019/07/02 社會 桃園淹大水汪洋一片 網友呼喊王浩宇 09:082019/07/03 政治 黃曉明爆將官宣離婚Baby 夫妻「這互動」引爆輿論 10:582019/07/03 娛樂 親友曝夫妻私下關係 宋仲基聞喬妹滿臉尷尬 12:082019/07/03 娛樂 新北男嬰家中趴睡窒息亡 母依過失致死罪緩起訴 20:242019/07/03 社會 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 08:312019/07/04 政治 背影神似前女友 失戀男抱辣妹美乳挨告 13:332019/07/04 社會 社會熱門新聞 尪殺鐵路警 妻下跪痛哭：對不起警察與家人 - 社會 - 中時 排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警上午傷重不治 - 社會 空姐妻常加班 原來外面養了小狼狗 - 社會 躲在涵洞愛愛 工人偕少年輪流嘿咻少女 - 社會 - 中時 刺死警兇嫌身分曝光 冷氣工尖刀不離身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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