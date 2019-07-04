大陸裔美籍萬姓男子今年3月間負氣欲返美，張姓妻子追到桃園機場第二航廈攔阻，夫妻大吵後，萬男竟妻以「公主抱」，從出境大廳三樓半的樓梯平台往下丟，張女重傷，桃園地檢署偵結，將萬姓男子依家庭暴力罪之殺人未遂罪起訴。

移審桃園地院，萬男因居無定所，有逃亡之虞，目前仍羈押於桃園看守所，他開庭時，坦承因吵架一時失去理智。

(中時 )