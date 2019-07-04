國人海外旅行，切記保管好護照。外交部領事事務局統計，去年統計處理急難救助案件共7892件，其中有62％是護照遺失。

領務局長陳俊賢今天在外交部例會中表示，去年台灣民眾國外旅遊達1664萬人次，急難救助案件共7892件，其中護照遺失佔了62％、國外就醫8％、被逮補拘留7％及其他行政協助等。

陳俊賢建議國人出國旅遊投保適當保險，也推廣加入領務局Line，作為國外旅行的安全保障。

領務局在2016年7月推出結合外交部「MOFA（魔法）」與領務局「BOCA（波鴿）」諧音的吉祥物「魔法波鴿」，今年滿3歲。為了讓更多的民眾認識「波鴿」、推廣領務局服務，領務局近期特別推出「魔法波鴿的喜怒哀樂」貼圖限時免費下載活動，在6月28日到7月28日期間加入領務局LINE官方帳號好友（ID：@boca.tw），就能免費下載「魔法波鴿」的16組心情貼圖。且貼圖還有票選活動，只要參加投票，7月9日將公開抽出兩張機票贈送！

(中時 )