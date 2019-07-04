基隆市中正區正榮街57號旁，有2座5000噸的大水塔，閒置40多年未使用，當地民代邀台水與市府單位會勘，要求研擬重啟。（張穎齊翻攝）

基隆市中正區正榮街57號旁，有2座5000噸的大水塔，40多年前設置後，就幾乎沒有再使用，年久失修、附近又雜草叢生，偌大的「雙塔」放著養蚊子，當地民代直呼浪費，如今夏天用水吃緊，民代邀集相關單位會勘，希望可以重新活化啟用。台灣自來水公司則表示，目前正積極研擬啟用。

正砂里長俞明發表示，這2座大水塔設立了40幾年，都沒有在使用，居民反映又髒又亂，認為不管是要重啟還是做其他用途都可以，就是不要放著擺爛，請台水善盡管理責任，後續如果公開招標後，改善的進度都要讓居民知道。

議員張顥瀚建議，這2座配水塔過去是戰備需求所建立，而近幾年來，夏季用水吃緊，正榮街和武昌街都發生過限水的狀況，要求台水未來在整理環境時，連同周邊也一起清整、綠美化，改善生活環境。

立委蔡適應服務指出，今年度中正區的自來水管線因為老舊而進行汰換，附近還有高地需要供水，服務處對此將積極協調，讓這2座5000噸的大水塔，納入用水改善計畫，要求完成檢測後，盡速啟用大水塔。

台水第一區管理處說明，為穩定中正區供水，目前正積極研擬啟用這2座大水塔，包含現有設施結構檢測、地質鑽探分析、漏水檢測，目前都已上網公告。未來工程改善完成後，可改善中正區正砂里、中濱里、中正里、正濱里、海濱里、碧砂里、和憲里、社寮里、平寮里、建國里共10里，將近1萬6000人的用水環境。

(中時 )