天使隊還沒走出史卡格斯(Tyler Skaggs)驟逝的不幸消息，隊上又出現傷兵，剛入選明星賽的強棒拉史泰拉(Tommy La Stella)，昨(3)日超驚險的自打球確診為右腳脛骨骨折，古德溫(Brian Goodwin)則是遭觸身球砸到右手腕，雙雙進入傷兵名單。

今年已30歲的拉史泰拉，生涯前幾年表現起伏伏，今年在天使就像「大隻雞慢啼」，目前本季繳出3成打擊率，以及生涯新高的16支全壘打，是目前天使陣中最穩定的球員之一，還在今年首次入選明星賽。不過昨日一顆驚險的自打球，狠狠砸在拉史泰拉的右腿脛骨，讓他當場痛得在地上滾一圈後遲遲無法起身。

拉史泰拉當下痛得臉色巨變。（路透資料照）

古德溫檢查後沒有大礙，不過拉史泰拉可就沒這麼幸運，確診為右腳脛骨骨折，他在生涯手感最火燙的時候受傷，預計要休息8至10週。「拉史泰拉在今年有突破性的表現，但他現在要休息至少兩個月，這對我們隊伍來說是一個重大打擊。」天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)受訪時表示。

拉史泰拉因此被迫退出生涯首次明星賽，而下週在克里夫蘭的明星賽活動也尚未決定是否參加，「老實說，這一切都太突然了，這件事在我腦中不斷徘徊，但我會在盡量在24小時內決定。」拉史泰拉今日穿著固定架、拄著拐杖出現在球場邊。

隨著陣中出現兩名傷兵，天使將從3A拉上蔡斯(Matt Thaiss)及帕克(Jarrett Parker)，而光芒內野手布蘭登羅(Brandon Lowe)則是遞補拉史泰拉明星賽的空缺。

(中時電子報)