大政治大爆卦-無色覺醒》火車刺警案10月增260名鐵路警 蘇揆搞錯重點？ 14:072019/07/04 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》火車刺警案10月增260名鐵路警 蘇揆搞錯重點? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察李承翰昨處理補票糾紛遇刺身亡。行政院長蘇貞昌上午在院會指示內政部從優撫卹，蘇揆也說，10月以後政府將投入260名警力到鐵路警察局，優先增加公共運輸警力、減少單警執勤的情形。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #李承翰 #蘇貞昌 #刺警案 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》千軍萬馬來風城 韓國瑜封關前造勢 14:092019/06/30 政治 蘇揆試用：紙吸管真的還可以 10:272019/07/01 政治 蘇揆轟登革熱領款效率差 王淺秋酸：又不是ATM 15:562019/07/01 政治 本世紀首次財政平衡 蘇揆：補貼育兒、婚育 20:572019/07/01 政治 新聞透視》蘇揆 少一點嘲諷 多一點仁心 04:102019/07/02 政治要聞 蘇揆：不讓救護車 今起最重罰9萬 19:212019/07/02 生活 孫大千痛批 蘇揆把高雄人當次等公民 04:102019/07/03 政治要聞 不忘李承翰 政院：10月將增公共運輸警力260名 11:552019/07/04 社會 鐵路警察殉職身亡 蘇揆臉書哀悼 12:442019/07/04 政治 蘇揆：8月APG年會 讓各國看見台灣洗防決心 13:142019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 被看穿了？網曝：郭董最大罩門在這 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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