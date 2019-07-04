國民黨昨舉行第三場國政願景發表會，高雄市長韓國瑜點出台灣問題在於政府只注重經濟數據，忽略經濟紅利的分配，經濟成長人民卻無感。他提出「庶民經濟」政策，目標要翻轉貧富、平衡南北。對此，資深媒體人黃暐瀚表達贊同，他也提出三個如果，其中他說如果南部的選民，不想要南北翻轉，「那當然就繼續投給蔡英文總統」。

韓國瑜昨表示，蔡總統說台灣經濟20年來最好的時刻、股市破萬點，前行政院長賴清德說平均薪資超過5萬，這些人民有感受到嗎？人民之所以無感，問題出在過度重視經濟數據，卻忽略了經濟紅利的分配，因此他提出「庶民經濟」的政策，要「翻轉貧富、平衡南北」。

黃暐瀚在臉書指出，第三場的國民黨總統參選人「國政願景發表會」，他看到了幾個重點，包括重回執政重啟核四、郭台銘解釋如何0到6歲國家養、翻轉貧富、平衡南北等。他覺得最重要的是「翻轉貧富、平衡南北」。

黃接著表示，重啟核四、照顧弱勢、鼓勵生育，都是想像得到，國民黨會主攻，民進黨也不怕被攻的選舉重點。此外，蔡早在去年敗選後，就收拾心情，清理戰場，把「九二共識」=「一國兩制」，做連結。黃說年輕選民一但被激起「反中情緒」後，當眼前擺著國民黨與民進黨時，要怎麼選答案已經很明白。

從「戰術」上來講，適度回應兩岸議題，強調維護主權，那是一定要的。但黃認為，從「戰略」上來看，就算國民黨候選人跟著蔡一起嗆中、仇中，也不可能扭轉形象，變得比蔡更反中，未來一但選舉打到只有反中或親中二選一的時候，國民黨終究只有吃虧的份。

「那國民黨還有贏的機會嗎？」黃暐瀚說答案是「有的」。他說平穩論述兩岸之外，積極主打「翻轉貧富、平衡南北」，是他所看到，或許有突破蔡反中戰略的機會。他直言，如果過去三年多，台灣的民眾，對生活感覺滿意；如果南部的選民，不想要南北翻轉；如果在社會基層打拚苦撐的人民，不想改變眼前的環境，「那當然就繼續投給蔡英文總統，還有什麼好說？」

(中時電子報)