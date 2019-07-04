101歲的黃奶奶看到高空拋物新聞后，聯想到自家破舊的雨棚，很擔心萬一掉下來砸到行人或是孩子怎麼辦，因此著急喊兒子拆掉。兒子找了兩天沒找到拆卸師傅，被母親嚴厲批評的他，無奈求助警方。(人民日報影片截圖)

79歲兒被101歲母罵到報警，網友很羨慕他79歲還能喊一聲媽媽。(人民日報微博)

近日大陸南京一位79歲的男子，被101歲的老母親罵到無奈報警。員警發現背後原因超暖心，原來101歲的黃奶奶看到高空拋物新聞后，聯想到自家破舊的雨棚，很擔心萬一掉下來砸到行人或是孩子怎麼辦，因此著急喊兒子拆掉。兒子找了兩天沒找到拆卸師傅，被母親嚴厲批評的他，無奈求助警方。員警幫忙找人將雨棚拆除後，黃奶奶萬分感激。

大陸南京101歲的黃奶奶看到高空拋物新聞后，非常擔心自家破舊的雨棚，萬一砸到行人跟孩子怎麼辦?急著要79歲的兒子找人把它拆了，兒子因為身體因素奔波了兩天也沒找到人，最後無奈求助員警。

大陸網友看完這段影片，很多人留言祝福老奶奶長命百歲，被眾人提醒老人家已經101歲了，要說「壽比南山」。

其他人說「79歲還能喊一聲媽，太幸福了」、「是啊，79歲都還能有媽媽。真的太幸福了。」、「母子倆太可愛了，祝兩位好心的老人壽比南山」、「老人家是真心疼小孩，哪怕別人家的，老奶奶真好」、「希望我七老八十的時候，我媽也能批評我」、「善良的人都會健康長壽的」、「101歲還能自己看報紙 老奶奶一定是個文化人」、「有社會責任感的兩位長命兩百歲！」、「心裡永遠裝著他人的人，他人是永遠尊重你的。願這位考人家永遠健康長壽！」

(中時電子報)