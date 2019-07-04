總統蔡英文昨到訪Whoscall公司，瞭解政府機關如何與民間企業合作，致力防範各類詐騙手法，內政部警政署為了加強反詐騙成效，藉由辨識來電者真實身份，與Whoscall公司合作2年多，將詐欺預防面、打擊面，合併應用於電信詐欺及網路詐騙犯罪之防制。

透過政府165反詐騙專線的大數據整合，民眾下載Whoscall APP可協助辨識超過1萬6000多筆電話號碼，一但經165反詐騙專線認證後，手機上就會顯示詐騙電話的警示，提醒民眾注意。

警政署表示，165反詐騙諮詢專線除受理民眾來電諮詢、檢舉及報案24小時全年無休的服務外，同時建立科技整合資源平臺，將防詐範圍區分電信、網路、金融三大部分，同步執行詐騙電話、被害款項攔阻工作，並透過資料處理及情資分析等，掌握詐騙犯罪情勢、研擬對策，協助業者做好安全管理。

警政署統計2019年上半年度，165專線計服務總進線數8萬1267通，協助民眾攔阻被害案件計845件、金額新臺幣5400萬餘元，有效阻斷非法話務，經查證為詐騙集團所使用電話予以停話者計2868門，並成功發送1700萬餘封反詐騙簡訊。

(中時 )