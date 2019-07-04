長榮空服員罷工至今仍無法達成共識，文化法律系教授邱駿彥表示，觀察這次長榮空服員罷工事件後，悄悄發誓沒萬不得已不想再搭長榮了！至於外界最關心的罷工能否落幕？邱駿彥分析仍有變數。

由於長榮近日不斷釋出罷工空服員陸續歸隊的訊息，可能讓工會覺得沒有協商誠信；邱駿彥認為應該思考如何讓2300名空服員回到工作崗位後，可以安心執勤，才能恢復消費者對長榮的信心。

2016年以來航空業陸續發生大型罷工事件，邱駿彥在臉書發文表示，據他所知，勞資協商卡住的關鍵在於，空服員職業工會擔心工會幹部日後遭公司懲處，因此希望在團體協約中明定不秋後算帳條款。

邱駿彥指出，勞資雖然已逐步拉近歧見，但仍存有一大變數，長榮近日一再釋出有400、600名空服員歸隊等訊息，可能會讓工會懷疑資方協商誠信。邱駿彥說，資方最重要的是如何安撫參加罷工者的情緒，使會員勞工們能盡快撫平傷痕，回到以往的優秀。邱駿彥並笑稱，不要小看女人的毅力，如果是男人，或許因為有養家活口壓力，不會撐這麼久，「這群空服員的靭性超乎想像」。

(中時電子報)