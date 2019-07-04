美國15歲女網小將戈芙（Coco Gauff），今年溫布頓草地錦標賽不斷創造驚奇，繼首輪直落二擊退偶像大威廉絲（Venus Williams），今天凌晨第二輪再以6：3、6：3拍落30歲斯洛伐克選手賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova），繼續書寫屬於自己的奇蹟。

戈芙成為本屆溫網女單最大黑馬，從資格賽3戰到會內賽2戰，已經收下5連勝，她先創下網球1968年公開化以來，溫網最年輕會外賽晉級選手，如今闖進會內賽女單32強，也成為自同胞前輩卡普莉雅蒂（Jennifer Capriati）之後，第一位闖進溫網女單32強最年輕球員。卡普莉雅蒂曾在1991年溫布頓以15歲之齡會內賽前兩輪奪勝，那一年她留下溫網女單四強佳績。

第二輪賽事戈芙從沒遇到破發點危機，也只發生10次非受迫性失誤，比對手賴芭莉科娃少了14次，賽後她說：「過去3天絕對是大驚喜，我認為這代表只要你夠努力，就可以站上自己想要的位子，上個禮拜我還想到自己能打到這階段，我想你就是要隨時準備好面對所有挑戰。」

場下的戈芙，就跟一般青少年沒兩樣，也愛滑手機、上社群網站，她不只在溫布頓擊敗偶像，昨天也和西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）練球，跟瑞士天王費德勒（Roger Federer）聊天，對於接下來的挑戰，她說：「我不對自己預設任何期許，但我有目標，那就是贏得勝利。」

(中時電子報)