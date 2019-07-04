前立法院長王金平雖已宣布不參加「奇奇怪怪」的2020國民黨黨內初選，但其動向仍引人矚目。日前，王金平又表示會與藍營總統大選擬參選人韓國瑜、郭台銘等人一起開直播，而今天下午王、韓兩人直播就要登場。王金平也在臉書說明，將和韓國瑜一起暢談高雄事、大啖在地美食，但兩人到底會聊些什麼？互動如何？答案即將揭曉。

(中時 )