韓國瑜、王金平合體 直播開講 14:222019/07/04 中時 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 截取王金平臉書。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平雖已宣布不參加「奇奇怪怪」的2020國民黨黨內初選，但其動向仍引人矚目。日前，王金平又表示會與藍營總統大選擬參選人韓國瑜、郭台銘等人一起開直播，而今天下午王、韓兩人直播就要登場。王金平也在臉書說明，將和韓國瑜一起暢談高雄事、大啖在地美食，但兩人到底會聊些什麼？互動如何？答案即將揭曉。 (中時 ) #王金平 #直播 #韓國瑜 #大選 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門高粱韓國瑜酒上市 6千萬助公益 17:382019/06/30 生活 韓國瑜：大家眼神 期待不一樣的台灣 19:492019/06/30 政治 韓國瑜批：民進黨就在搞一國兩制 21:262019/06/30 政治 台灣政情 民進黨搞一國兩制－韓國瑜勢如破竹 爭取支持 04:102019/07/01 話題觀察 再創奇蹟 韓藍營共主最強母雞 04:102019/07/01 政治要聞 「罷韓」側翼來了 王世堅幫韓國瑜出壞主意 18:402019/07/01 政治 真正風度哥！網讚：韓砲口始終對外 12:242019/07/02 政治 練喻軒嗆7月底赴台 與館長打擂台賽 17:302019/07/03 兩岸 被網友拍到在電梯裡累翻 韓國瑜爆原因 18:042019/07/03 政治 綠委郭正亮：民進黨千萬不要低估韓國瑜這個能力 04:202019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 被看穿了？網曝：郭董最大罩門在這 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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