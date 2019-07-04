書畫藝術家郭天中，擅長用山水畫，結合日常中的猴子等動物，畫作旁還有文字，表達畫中意境。（基隆市文化局提供）

書畫藝術家郭天中，畢業於國立台灣藝術大學書畫藝術學系，他的作品大多是結合視覺設計與書畫的跨域創作，獲得多次美展入選的肯定，此次在基隆文化中心第一陳列室，展出個人書畫藝術展「舞筆弄墨–郭天中個展」，共有45餘幅作品，展期至21日止，歡迎民眾前來觀賞他的獨特個人美學。

郭天中曾獲登中國當代藝術界名人錄，榮獲2017年基隆美展佳作、入選2018年台陽美展東方媒材，並多次受邀參加設計節展覽，包括2018年新北市藝術家雙年展水墨類展出等。他透過將設計的概念，融入書畫藝術的創作中，作品獨具個人美學。

郭天中表示，他的職業是視覺設計，書畫是興趣，這兩者看似不同的領域，可是他卻將兩者融合，用分割的方式，將不同大小尺吋的畫，組合成完整的一作品，讓作品的視覺效果更爲突出且有變化，希望書畫作品除了是讓人欣賞外，還有其他可能性。

他說，此次個展，是希望觀者在欣賞作品的同時，也可從畫中看到當代生活的點點滴滴，這次畫展水墨畫部份，主要是以平日生活中常見的人事物爲創作題材，用傳統及現代的水墨技法融合使用，表現出不同以往水墨畫給人的刻板印象。

書畫藝術家郭天中，擅長用山水畫，結合熱帶魚與魚缸等元素，表現出不同以往水墨畫給人的刻板印象。（基隆市文化局提供）

「欣賞畫作同時，也可欣賞文字之美！」郭天中舉例，作品「同伴」、「麻吉」，就是以山水畫意象與圖像、文字結合，來表達小朋友與家犬的陪伴情感，透過文字與畫做一個完整結合，所以在他的畫作旁，也有他自己書寫的文字意境。

書畫藝術家郭天中的作品「麻吉」，是以山水畫意象與文字結合，來表達小朋友與家犬的陪伴情感。（基隆市文化局提供）

基隆市文化局表示，這次郭天中個展的45餘幅畫作，包括水墨、書法、篆刻、視覺設計等跨界創作，歡迎有興趣的民眾前往文化中心參觀，或至「基隆視覺藝術」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )