罷工續僵持！長榮勞資搶人大戰 未來2天恐無協商

長榮空服員罷工至今已達半個月，但社會上有不少反對聲浪，認為空服員「不爽就別幹」，對此，一名前空服員就在臉書上揭露，究竟大眾為何要反對罷工？

曾是長榮空服員的電視購物專家鄭炳秀在臉書上以「你到底在反對什麼啊？」為題，說明為何大眾不支持罷工。她表示，許多人會用「空服員班不好好上，影響大家生活！」來反對罷工，但事實上，這句話的潛台詞是「老子還不是辛苦賣命被苛刻，工作都一樣啦！妳們憑什麼罷工？輪不到妳啦！」

鄭炳秀提到，人生往往沒有那麼美滿，一般人也有抱怨不滿，但被剝削的委屈只能自己消化，當看到空服員罷工，而脫口說出了「不爽就不要做啊！」，那其實是在說「我TMD都能忍了，妳們那麼輕鬆，錢領比我多，有什麼忍不了！」，這當中摻雜的是羨慕、忌妒以及氣憤不平，因為你的公司連工會都沒有。

最後，鄭炳秀強調，如果長榮資方真的在乎乘客，為什麼沒有重啟協商？如果資方真想讓事情趕快落幕，為什麼當員工要讓步時，他們卻還是姿態強硬？她提醒，別忘了空服員們年輕，沒有太多社會經驗，或許大眾可以不支持她們，但也不必詆毀，因為她們只是把握自己僅有的發聲機會。

(中時電子報)