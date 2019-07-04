行政院會上午通過行政院司法院會銜的「刑事訴訟法」及「刑事訴訟法施行法」修正案。其中為落實司改國是會議分組決議，建立「金字塔化」的刑事訴訟制度，未來修法通過後將建立堅實的第一審，強化事實審功能，二審則從覆審制改為事後審制兼續審制，第三審採嚴格的法律審。不過，政院對司院版部分條文有不同意見，在完成會銜後，另加註不同意，將採甲、乙兩案併送立法院審查。

法務部檢察司長王俊力表示，在改革大方向下，要建立分流制的刑事訴訟制度，以「明案速判」、「疑案慎斷」原則，以被告及當事人對案情有無爭執決定，若被告認罪或在審判中做有罪陳述，在偵查中就擴大適用緩起訴的範圍，從原本3年以上有期徒刑之罪提升到5年以上有期徒刑之罪，同樣的在審判中若被告做有罪陳述，也可轉入檢視審判程序，範圍也是從原本3年以上有期徒刑之罪提升到5年以上有期徒刑之罪。讓當事人經由法院判決脫離訴訟程序，增加訴訟效率。

不過，王俊力也說，政院對於司法院版改革有不同意見，政務委員羅秉成審查時也找來律師公會全聯會及台北市律師公會聽取相關意見，提出政院版修正。其中對於司法院在強化第一審事實功能方面建議、原本上訴第三審要以判決違背法令及對判決有影響的要件，司法院原先建議放到第二審來，政院認為這會限縮原本可上訴到二審的許多案件，造成影響，因此持不同意見。

他表示，相關做法將使違背經驗法則或論理法則或對事實認定或證據採納等一審不夠周延的案子無法上訴到二審，政院認為應採續審制，亦即一審調查完後二審可就一審調查的事實及證據，除有問題者可再行調查，若無問題者原則上不再調查，同樣可達節省訴訟的效果。

羅秉成也就折衷版說明，若依司法院版上訴三審規定很嚴，所謂「當然違背法令」只限於違憲，但最高法院對於違憲案也無法判決，只能停止審判送大法官會議解釋。政院認為負責三審的最高法院，功能會不會因為把上訴事由限縮在違憲，反而影響最高法院對於法律統一解釋的功能？

他說，政院所提的對案就增加兩項，上訴三審的當然違背法令事由中，包括若高等法院的判決違反最高法院大法庭的判決時可以上訴；另外，法院組織不合法，像是本應由三個法官審判，但用一個法官判掉了，或法官應迴避而不迴避，或辯護人沒來開庭、檢察官未出庭就結案，司法院的版本也刪掉了，這些上訴條件政院版都重新加回來。

羅秉成並說，像是法官應迴避不迴避就會產生不公正審判的問題，若因此而不能上訴三審是不合理的，政院版參考律師公會及法務部的意見後，加入其他當然違背法令的事由。整體而言，政院版較為平衡折衷。

而對於擴張強制辯護，羅秉成也說，像是重罪未請律師，現制是3年以上有期徒刑之罪，若未請律師者要請公設辯護人或律師幫被告辯護，司法院在31條有擴張強制辯護 ，法務部也有意見，一些偵查中的強制辯護，例如毒犯是重罪，偵查只是決定要不要羈押，不是要判他有罪無罪跟判刑多久，依司法院版就是不問資歷，及有錢沒錢，就由檢察官替他指定辯護，擴張辯護權太大，甚至在法官交保後，強制辯護還在，有違社會觀瞻，也增加政府財政負擔，政院也支持法務部立場。

(中時 )