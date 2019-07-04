文化大學推廣教育部開設以來被視為「金雞母」，但文大推廣教育長許惠峰近日對內發出內部信，強調單位虧損多年，再加上校本部受少子化影響，108學年度學校虧損赤字將達5.3億元，殘酷現實及沈重財務問題，迫使推廣部檢視人力配置，2月至今已資遣49人，文大校方透過聲明表示，離職同仁為自行選擇，並無勞資爭議程序。

文大表示，所謂文大年度5.3億虧損，此係財務單位從最不樂觀的保守財務角度，所為之收支評估，其中大部分評估來自於推廣部未來的收支預估。亦即若推廣部持續虧損且未改善，而發生最壞情況時，即有可能產生上述收支預估之結果。

換言之，所謂文大預估下年度五億虧損，並非招生情況所導致。推廣部係文大須自負營虧之部門，以往收支帳目雖有盈餘，惟實際上許多支出均係由校本部支應，並不符合自負盈虧之原則；另因該部涉及弊案，猶待司法調查，亦影響其整體收支之表現，為避免因司法調查之漫長，而延誤組織整體之發展，不得不先進行組織及人員必要之調整，以避免持續虧損。

文大指出，政府、企業、學校本應為為未來預做或好或壞之評估，並積極進行調整改善，此次因推廣部進行少部分員工之資遣，導致本校保守謹慎之財務預估，遭外界誤解為實際虧損，特予澄清。

文大強調，事實上，為因應大環境不佳，本校除推廣部刻正檢討改善，校本部也早已推動相關精實方案，目的均是為求本校的永續發展，不僅要對在校教職員生，更要對廿六萬文大校友負責。

關於推廣部資遣人數部分，文大提到，推廣部二月底資遣41人，均係工作內容對推廣部並無貢獻者，且推廣部係從優於過完農曆年才予以資遣，過程中亦已盡量謀合是否有適當的工作，惟最終因專業不同，方於雙方合意下進行資遣，並無勞資爭議程序。

至於本次六月底資遣8名人員，文大指明，亦僅占416名總員工不到2％，並對全體員工，有條件地提出優於法規的離職方案，由同仁自行選擇。

文大強調，推廣部過去一年重點在於盤點、重整組織，期能達到清除導致推廣部虧損陳痾的目標。於此期間，業務確實受到影響，未來一年會加強興利，並會有績優人員的奬勵，於損益能達到平衡的前提下，暫時不會再有資遣情況，請全體推廣員工放心，共同為文大推廣部努力，再創佳績。

(旺報 )