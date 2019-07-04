永慶不動產台南區共有30多家分店，10年來不僅發動志工援助創世基金會台南分院各項活動，還常義捐善款，業者發現台南分院植物人的尿布需求量高，7月起連續三個月發起每次案件成交，即捐30片尿布，即使只有委託案，同樣捐出10片。

創世基金會以照顧植物人為主要業務，光是台南分院安養的60位住民，成人紙尿布的需求量一年高達22萬片，院方之前發起「集十行善」活動，一片尿布10元，希望社會大眾發揮善心，一天捐一片尿布，長期小額方式協助照顧植物人。

永慶不動產台南區經管會會長呂世綸同時也是創世台南分院志工，他看見植物人的尿布用量龐大，體會院方經費不足的困境，在台南30家分店發起公益捐助活動，7月起連續3個月，只要接獲每件專任委託案，就捐出一片尿布，若案件成交，則捐出30片。

永慶不動產台南區員工4日到創世基金會台南分院參與植物人病床服務，呂世綸更擴大邀請永慶房產集團與永慶慈善基金會一起加入捐助行列。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，院內植物人所需經費龐大，但院方一直以「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念堅持服務，希望社會大眾在沒有經濟壓力情況下響應公益，讓愛延續。

(中時 )