近來民調顯示，高雄市長韓國瑜和鴻海前董事長郭台銘兩人激戰中。韓郭誰能代表國民黨參選總統，有媒體認為，關鍵就在中間選民和綠營支持者的動向。但綠營支持者要支持郭還是韓，卻陷入分裂，韓國瑜和郭台銘都出線，都並未想像中的好打。

國民黨將在7月決定總統參選人是誰，近來發布的民調顯示，韓國瑜和郭台銘在國民黨內互比上激戰中。韓郭兩人最後誰出線都不令人意外。

據《信傳媒》報導，綠營支持者對於挺韓還是挺郭，內部想法陷入分裂。有人認為郭因為和大陸關係密切，且可針對資產議題猛攻，較好打。但又有一派綠營支持者認為，韓國瑜的「草包」形象已深入某些選民人心，且韓有可能在大選暴露更多缺點，因此要在初選「非韓不投」。

如果最後是韓國瑜代表國民黨參選2020，藍營局勢將變化難測。郭台銘是否會因此脫黨參選，還有待觀察。但是，民進黨如果認為韓國瑜好打，恐怕也未必如此。

(中時電子報)