雪莉分享美腿照。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

25歲韓國話題女星雪莉2015年退出f(x)，近年來她放飛自我，常在IG分享沒穿內衣的激凸照，最近她受邀成為《惡評之夜》主持人，表示因討厭內衣鋼圈，才不喜歡穿胸罩，更強調自己沒打算理會酸言酸語，最近她在IG曬出多張到美國洛杉磯的度假照片，可見穿著緊身紅色T恤的她再次因沒穿內衣而露點，下半身則穿著迷你裙，露出修長筆直美腿，引來兩極評論。

雪莉過去退出偶像團體曾引發不少粉絲批評，她在真人秀中則回應，當年以偶像身分出道，就像穿了件不適合自己的衣服，而先前退團時，她曾表示理由是要轉換跑道、發展演員事業，上月卻又閃電推出新單曲〈Goblin〉，又引來f(x)粉絲不滿。

雪莉先前在直播開嗆，說：「更討厭那些視覺強姦的人」，也在節目上透露覺得穿鋼圈內衣對身體不好，又因這是個人自由，才拒絕穿內衣出門，昨她又曬出一組自己激凸照片，網友說：「胸型真的很好」、「其實這樣的身材穿不穿真的無所謂」、「只能說確實是她的個人自由。但是我選擇穿」、「其實現在有種bra叫無痕，沒有鋼圈」。

(中時電子報)