蔡英文總統前往拿下體操亞錦賽金牌女將丁華恬家中恭賀與鼓勵。(王可杰提供)

蔡英文總統今天上午特地前往三重，恭賀日前為台灣奪得史上第一面面亞洲女子競技錦標賽金牌的三重高中16歲小將丁華恬。

蔡英文在丁同學家裡除了當面頒證賀禮，並且期勉她能再接再厲，今年11月世錦賽只要擠進個人全能前20名，就能取得東京奧運門票，成為台灣第一位以女子競技體操項目參加奧運的選手，進而把奧運奬牌拿回來。

目前就讀於新北市立三重高中的我國 16 歲小將丁華恬，日前在蒙古烏蘭巴托亞洲競技體操錦標賽女子平衡木決賽中以 13.233 分技壓南韓、日本與中國大陸對手，為台灣在該賽會史上首面金牌，也是其個人生涯首面國際賽金牌，這位近 2 年來在國內參加的所有賽事都沒有嘗過敗績的選手，可以預期將是代表我國在 2020 東京奧會會場揚名立萬的明日之星。

設籍於新北市三重區的丁華恬，可以說是新北市從無到有培養出來的選手，12 年前有雄厚國術底子的父親，幫當時就讀三光國小附幼中班的孩子，報名參加體操暑期育樂營開始，讓丁華恬享受到訓練的樂趣，之後就讀厚德國小、明志國中、三重高中共計 12 年期間，都在新北市設於厚德國小的體操訓練站中練習。前年(2017 年)以國中生之姿，拿下宜蘭全國運動會全能金牌，今年全國中等學校運動會宰制高中女子組，個人包辦全能、高低槓、平衡木及團隊 4 金，成為國內體操的閃亮新星。

丁華恬為一品學兼優學生，為了兼顧學校課業與體操訓練，在就讀明志國中 9 年級時，開始選擇在家自學，他讓自己每天在規律的生活中學習，上午時段為培養學科能力及英語會話實力時間，下午 2 點至 7 點則為體操技能時間。

嚴格的自我要求，讓她在爾後的各項競賽中，都能以超強的穩定度，打敗年長及訓練時間比她長的學姊們。丁華恬在體操上的亮眼表現，與父母的支持也有極大關連，父母對於丁華恬在體操訓練上有著百分之百的支持，近 2 年的國內外比賽，只要時間允許都會看到父母也跟隨到賽場為孩子加油打氣的身影。

丁華恬的指導教練蔡恆政說，華恬真的是國內百年難得一見的選手，她本身對自我要求很高，對於教練的訓練要求更是使命必達，先前為華恬的個人特質設計一套「夢幻四動作」，華恬可以在享受優美律動作的狀況下熟練並超越，甚至已經發展出難以超越的「丁式動作」。

蔡恆政與丁華恬父母的概念一致，學習體操要懷著愉悅的心情並且展現優雅為主軸，因此不以快速得牌為目的，一切訓練以紮實基本功為考量，因為如此紮實的根基，反而讓華恬成為日後的常勝軍。

此外蔡恆政也感謝政府對運動傷害預防的真知灼見，透過專聘物理治療師劉子瑛的協助，讓整個訓練站的學員獲得身心最佳的照護。

三重高中校長莫恒中說，丁華恬還是有天真的一面，這次亞錦賽可以跟心目中的偶像李智凱同登金牌榜就讓她笑顏逐開。而離開運動場之外的丁華恬也頗有繪畫天分，不久前獲得三重高中書籤設計比賽第二名的她覺得自己真的畫得還不錯，而且第一名還是美術班的學生更讓她對自己的「業餘」專長更具信心。

篤信基督教的她說每次上場比賽前她都禱告上帝賜給她一顆平常心，即便輸了比賽也要讓她完整華麗展現。希望能在 2020 年翻進東京奧運的夢想，如今有這面亞錦賽金牌證明實力，也許真的有機會美夢成真。

(中時電子報)