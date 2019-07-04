劉德華（華仔）魅力無法擋！他與《掃毒2天地對決》導演邱禮濤將在12日撥空來台一系列宣傳活動。向來寵粉的他特別安排一場映前活動，與影迷粉絲進行近距離接觸，800張電影票於今早11點準時開賣便在50秒內秒殺，4分鐘內就有7000人報名，主辦方的電話更是馬上被影迷粉絲們打爆，接電話接到手軟。

僅管華仔永遠認真面對每項工作，近期接受節目《魯豫有約》專訪仍談到近2年的低潮，包含前年墜馬受傷至今仍有創傷症候群，又因患流感取消演唱會，雖然粉絲都予以理解關心，但身邊的投資人只關心演唱會的虧損狀況，聽到有人說，「一輩子沒想過投資劉德華會虧錢。」他也只能平靜回：「我也沒想過。」因此看盡人情冷暖。

他更罕見談起和老婆朱麗倩的相處，自認虧欠對方一個婚禮，甚至談過要補辦，可惜總是紙上談兵，「我們講一講就覺得很土，然後就又沒講了。」2人婚後偶有意見不同，但會各自把意見寫下，從沒有吵架喧嘩，不過自生女後更加小心對待老婆，搞笑說：「現在很麻煩，愛女兒比老婆多。」所以經常提醒自己多小心，不能只對女兒好，對老婆不夠好。《掃毒2》12日上映。

(中時 )