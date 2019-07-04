跆拳道好手魏辰洋。（報系資料照片／季志翔攝）

曾在2010年勇奪廣州亞運跆拳道金牌國手魏辰洋，驚傳向當鋪多次典當亞運金牌借款，位於桃園市中壢區的當鋪業者，多次以幫忙心態借他20萬至30萬元不等，前幾次都有正常還款，最後一次在2018年借了20萬元，僅還3次利息就搞失蹤，業者無法聯繫上魏本人，只能以他去年借錢時立下的本票作為證據，向法院申請債權憑證。

當鋪業者指出，早在2014年就曾接獲魏辰洋來電，表示想典當物品借款30萬元，雙方約見面後，魏只拿出一只普通手表，根本沒有價值，他不斷強調自己有急用，詢問是否還有其他物品可典當，他才表示有亞運金牌，只要等到仁川亞運銅牌獎金下來後，就會拿錢來贖回金牌。

因該當鋪有不少員工也打跆拳道，對於魏辰洋並不陌生，業者在幫助他的心態下，前後共7次借錢給他，前6次本金、利息都有還清，但最後一次2018年4月借款20萬元周轉，僅繳息3個月就人間蒸發。業者說，打電話連繫10多次魏都未接電話，懷疑他將當舖電話設為拒絕往來戶。

(中時 )