政院：一直把台中放心上 14:502019/07/04 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Kolas Yotaka。(圖/本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕因為爭取不到地方預算，揚言不願到行政院，行政院發言人Kolas Yotaka表示，今年一月開始行政院核給台中市的補助款就已超過300億元，光是今天下午還要親自到台中視察旱溪排水大康橋計畫，所以政院要說的是一直把台中市放在心上。 Kolas說，政院再次表達對各縣市及直轄市都充滿善意，多次強調為了人民福祉，預算不分藍綠，建設不看黨派，非常積極也樂於跟地方合作，任何意見跟討論都是歡迎的只要是立基在事實上的討論，只要不扭曲彼此原意，共同為人民著想才是最重要的。 (中時 ) #行政院 #政院 #地方 #預算 #討論 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》台商回台投資，政府逾百億補貼的再思 04:102019/07/01 財經要聞 盼韓國瑜花時間在登革熱防疫 陳其邁遭反諷 10:052019/07/01 政治 禁秋後算帳未談妥 長榮勞資明再回談判桌 11:332019/07/01 生活 《財政》續推有感施政，蘇貞昌：財稅決策需與時俱進 16:142019/07/01 財經 登革熱分配款1.18億元 高雄市先獲得2660萬元 19:292019/07/01 政治 申請防治登革熱經費 蘇批韓效率差！高市府酸政院 請款不是ATM 04:102019/07/02 政治要聞 蔡政府登革熱防疫寧給外人 政院不回應 16:192019/07/02 政治 新聞透視》台南淪疫區 綠營噤聲了 04:102019/07/03 政治要聞 推資訊開放害個資外洩？張善政打臉綠委 18:042019/07/03 政治 中央差別待遇 盧：暫不出席行政院會 12:462019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 直播》韓國瑜、王金平合體 直播開講 - 政治 - 中時 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 被嗆20萬韓粉要罷免他 高市綠議員林智鴻大驚 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。