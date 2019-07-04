台中市長盧秀燕因為爭取不到地方預算，揚言不願到行政院，行政院發言人Kolas Yotaka表示，今年一月開始行政院核給台中市的補助款就已超過300億元，光是今天下午還要親自到台中視察旱溪排水大康橋計畫，所以政院要說的是一直把台中市放在心上。

Kolas說，政院再次表達對各縣市及直轄市都充滿善意，多次強調為了人民福祉，預算不分藍綠，建設不看黨派，非常積極也樂於跟地方合作，任何意見跟討論都是歡迎的只要是立基在事實上的討論，只要不扭曲彼此原意，共同為人民著想才是最重要的。

(中時 )