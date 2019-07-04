近幾日道奇球迷感到特別幸福，目前道奇在主場8連勝、連續5場再見比賽，前3場都是菜鳥敲再見轟，繼昨日(Cody Bellinger)選到再見保送後，今日貝林傑對戰響尾蛇單場雙響炮，延長賽以再見轟帶走勝利，同時為本季第29轟。

貝林傑在第2局首打席就敲出陽春炮，為道奇攻下第1分，接著道奇打者連續4支安打再添2分，取得3比0領先。響尾蛇在4局上半由渥克(Christian Walker)敲出2分炮追分，第7局再靠連續安打將比數追平。第9局響尾蛇捕手卡森凱利(Carson Kelly)陽春炮超前，下個半局道奇不放棄，靠安打追平比數，並將比賽逼進延長賽。

貝林傑面對響尾蛇投手羅培茲(Yoan Lopez)，貝林傑先看了一顆外角壞球不動，第二顆投到相近位置，這顆97.4英里(約156.7公里)的速球壓在外角K ZONE邊上，卻一棒被貝林傑轟出全壘打牆，一擊到球貝林傑就知道留不住了，立刻張開雙手享受球迷的尖叫聲，最後在貝林傑的再見轟之下，道奇以5比4戰勝響尾蛇。

這支442英尺的超大號全壘打是貝林傑本季第29轟，緊追今年「目標50轟」的釀酒人重炮葉利奇(31轟)，同時也寫下道奇隊史在明星賽前最多全壘打的個人紀錄。

貝林傑擊出再見轟後，與隊友開心慶祝。（美聯社）

貝林傑擊出再見轟後，與隊友開心慶祝。（美聯社）

(中時電子報)