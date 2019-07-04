台中拼經濟、觀光再傳捷報，繼6月26日東方航空公司首航台中直飛昆明定期航班後，4日由山東航空公司接力開通台中、青島兩岸航線，這是盧秀燕上任後協助開闢的第2條航線。觀旅局指出，盧市長祖籍山東，對同樣來自山東的旅客倍感親切，特請觀旅局代表到場迎賓，歡迎有朋來做客。

觀旅局指出，山東航空自4日起以波音 737-800 機型，每週四直飛定期往返台中-青島。班機於上午10時20分飛抵台中，入境旅客共有92人；由中市觀旅局副局長陳育正、山東航空台灣分公司總經理趙瑜、台中國際航空站主任張瑞澍，及台灣山東同鄉會20多人到場迎接，讓旅客們驚喜不已。

山東目前是中國大陸人口數第二多的省分，青島市約有870萬人口，2016年前山東航空曾飛航台中-青島航線，目前鑒於兩岸交流日趨頻繁，看好兩地工商旅遊市場潛力，決定重新復航。

觀旅局表示，台中國際機場位居台灣中心，旅客可快速轉往南北各大城市，近年機場旅運量持續攀升，深具發展潛力；市府將持續與亞洲及大陸城市互訪交流，協助中央政府開拓3至5小時可抵達的國際及兩岸航線，帶來更多國際觀光旅客。

台中市政府為服務自由行入境旅客快速到達市中心區，交通局特規畫3條機場至市區快捷巴士接送服務，分別是A1線「台中機場－台中公園」、A2線「台中機場－台中車站」及A3線「台中機場－逢甲夜市」，並提供線上預約、線上刷卡及行動支付等服務，讓入境觀光旅客規畫行程更便利。

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(中時 )