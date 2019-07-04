台鐵自強號昨日發生補票糾紛，鐵路警察李承翰因此喪命。警察協會指出，列車長通報狀況時，乘客尚未亮出刀械，因此才會只有備勤的里承翰獨自出勤，加上李承翰身上只有配槍與警棍，在車廂內並不容易施展。協會指出，各警局的裝備並不齊全，以次級防身品辣椒水為例，甚至有警局得自掏腰包購買，也會出現品質不一的狀況。

台鐵產業工會指出，無票上車是導致糾紛最多的狀況，且全火車只有在列車長室配有一根木棍，列車長也不可能隨身攜帶，防護措施根本不夠。

台灣警察工作權益推動協會監事黃約農表示，警界教育訓練多只重視奪槍、奪刀，然而不是人人都是武林高手，這類的教育訓練早已偏離現實，此外員警身上多只配有槍械與警棍，然而在列車上並不適合使用槍械或棍棒，即使可以開槍，也無法保證槍枝流但不會傷到其他乘客。

黃約農指出，員警身上的次級防身品不足，例如辣椒水、電擊槍等，且不是每間警局都會發放，不只如此，多數警員不信任公有裝備，還會另外購買，導致各間警局裝備品質不一，在教育訓練時也不會對次級防身品使用方式加以訓練。他也說，除了應增加公共運輸警力、改為雙警出勤外，也應讓基層參與教育訓練設計與事後檢討，否則高層單位閉門造車沒有意義。

消防員工作權益促進協會監事廖順淋表示，第一線人員常因資訊不足遇到問題，接獲報案時收到的資訊往往跟現場有所落差，因此派出的人力也無法應付，然而長官在事後檢討時，卻會以全知全能者的角度進行檢討，而不是設想當時對現況不知情的狀況，對實際改進可說是毫無意義，他認為，事後檢討應由基層帶領，才能貼近現實。

消防員工作權益促進協會秘書長朱智宇指出，公務人員沒有職安法保障，只適用安全防護辦法，該辦法卻沒有罰則，約束力可說是零，他呼籲公務人員應適用職安法，才能真正獲得保障。

(中時 )