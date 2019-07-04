民進黨主席卓榮泰於美東時間7月3日晚間，出席由台灣人在紐約跨社團組織的《台灣人社團聯合會》舉辦於台灣會館的晚宴。卓榮泰致辭表示，他也誠心祝福國民黨能順利完成初選，「推派比較正常的候選人與我們競爭」。

卓榮泰致詞時表示，此行他懷抱三種心情，第一種是感恩的心。海外的同鄉，對黨內大大小小任何人的選舉，都非常的重視，候選人也都接收到大家的支持與鼓勵。大家在海外宣揚台灣的民主跟進步，再用雙腳回到台灣，用雙手去投票。

卓榮泰也代表民進黨，向過去一直到未來，在建立台灣成為一個主權獨立國家的工作者表示，謝謝過去的幫助，未來要繼續拜託。

卓榮泰說，第二種心情是謙卑的心，初選總是有輸有贏，但都過去了，結果出來後，最終要面對、尊重民意，並接受社會的決定。社會選擇了最適合的人選，既然選出，就全力來支持這位候選人，所以要用謙卑的心，向各位表示，「民進黨接受民意的要求，也希望大家一起幫她擔起這個責任，全力支持蔡英文」。

他最後說，第三種心情是勇敢、堅決的心，剩下191天的時間，大家在台灣有什麼親朋好友，一定要拜託他們，將票投給蔡英文。在這191天的生活圈內，將自己變成選舉的總幹事，每天有進度、任務，把票催出來。

卓榮泰也重申黨內初選後的兩大任務。第一，啟動選後總整合任務。第二，中央黨部轉換為選戰機關，會窮盡一切方法贏得勝利。他也誠心祝福國民黨能順利完成初選，「推派比較正常的候選人與我們競爭」。如同民進黨初選促成黨內團結一樣，希望經由明年大選民主投票後，也能再次讓台灣團結。

卓榮泰評論國民黨初選參選人，一個有口才，另一個有錢財；一個還在支持沒有共識的九二共識，另一個錢財都在中國當人質。不論誰最後出線，國民黨推出的總統候選人，會替台灣說話，沒人會相信。他也拜託在場鄉親，作為蔡總統最大的後盾，給予民進黨力量，讓蔡英文在明年能贏得大選。

(中時 )