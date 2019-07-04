俄羅斯絕密深海潛艦奪命火

一艘俄羅斯絕密潛艦1日失火，冒出毒氣，導致艦上14人喪生。俄羅斯國防部4日證實，失事的是核潛艦，而火勢來自電池艙。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網與「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）報導，防長蕭依古（Sergei Shoigu）向總統普丁報告，艦上的其他成員都獲救，而這艘潛艦已被拖往俄羅斯北方的北莫爾斯克（Severomorsk）海軍基地。

而據《生意人報》（Kommersant）報導，瞭解內情的消息人士說，這艘深海潛艦在巴倫支海發生火災的原因之一，可能是短路所致。儘管莫斯科基於保密，並未公佈這艘深海潛艦的型號，不過《生意人報》說，它應該是是АS-31核動力潛艦。

蕭依古說，火從電池艙冒出後，便開始蔓延。不過，他仍希望，這艘深海潛艦能迅速修復。蕭依古強調，艦上的核子動力裝置是在徹底隔離的狀態下，而艦上人員也採取了一切必要措施，好加以保護。由於它完全運作如常，因此他們希望，在相當短的時間內，就能修復這艘潛艦。

消息人士指出，變壓器的外層或變壓器油可能因短路著火，煙霧透過通風系統擴散到各艙。要是外層在封閉的室內燃燒，只要呼吸幾口，就可能失去意識。他還說，由於這類水下設備並未發生過嚴重事故，因此水下操作人員缺乏滅火的實際經驗。

消息人士透露，火災發生在莫斯科時間7月1日晚上9點（台北時間2日凌晨2點）左右。根據規定，晚上7點第3組工作人員進行晚餐，8點換崗。因此，發生火災時，大部分成員應該在生活艙，而該艙與操作區隔離。

(中時電子報)