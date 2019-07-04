何猷君、奚夢瑤互誇對方有眼光。（圖／翻攝自Ming奚夢瑤、何猷君MarioHo微博）

奚夢瑤小腹微凸。（圖／翻攝自影視圈頭條、Ming奚夢瑤微博）

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君今年5月包下上海一家商場，用99999朵玫瑰向大他6歲的奚夢瑤求婚成功，今(4日)中午小倆口分享領證結婚喜訊，還互誇彼此「有眼光」，而奚夢瑤當時傳出疑似帶球嫁，如今兩人求婚成功兩個月就火速完婚，到底是否雙喜臨門，就等當事人公布。

何猷君兩個月前高調為奚夢瑤安排了一場求婚派對，當時女方被拍穿平底鞋、小腹微凸，疑似懷有身孕，何猷君母親梁安琪則說應該沒有，但兒子很喜歡給她驚喜，奚夢瑤被問此事則不承認也不否認，只對媒體說：「我也希望你們開心」。

而何猷君哥哥何猷啟日前表示奚夢瑤絕對沒懷孕，並透露兩人決定明年2020年5月27日在上海舉行婚禮，日期諧音我愛妻。今下午何猷君、奚夢瑤突然曬出兩人穿著白色襯衫、領證拍婚照的甜蜜照片，奚夢瑤笑說：「右邊這個人真有眼光」，何猷君則回：「左邊這個人才有眼光」。

對此，梁安琪說今天早上才得知兒子要領證，對奚夢瑤打出「爆分」成績，但還是不回應兒媳是否懷孕。網友則獻上祝福說：「熱搜又要爆了的節奏」、「早生貴子哦」、「真的領證了，恭喜」、「恭喜小Ming，真的懷孕了嗎」。

(中時電子報)