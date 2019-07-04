大陸上市公司新城控股董事長王振華，因涉嫌猥褻9歲女童，於7月1日在上海遭到警方刑事拘留。7月3日新城控股公告，董事會投票通過，由王曉松接任董事長，而王曉松正是王振華之子。

上海市公安局普陀分局官方微博日前發佈消息，指6月30日22時許，普陀警方接獲王女士報警，稱其女兒被朋友周某某（女，49歲，江蘇人）從江蘇老家帶至上海並入住一間酒店，後其女兒在房間內遭到一男子猥褻。

7月1日下午，王姓嫌犯（男，57歲，江蘇人）至公安機關接受調查。7月2日晚，周姓嫌犯至公安機關自首。王、周二人皆因涉嫌猥褻兒童罪，遭普陀警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。而媒體追查，王姓嫌犯即是新城控股董事長王振華。

據大陸《每日經濟新聞》報導，這是一次有預謀的犯罪事件。這起案件發生於6月29日下午，地點為萬航渡路一家五星級酒店。被猥褻女童事後向在江蘇的母親打電話哭訴，母親隨即到上海報警，王振華隨即被採取強制措施。目前女童已驗傷情，陰道有撕裂傷，構成輕傷。

而帶女童入住酒店的周姓女嫌向警方供稱，事發當天，她帶了兩個女孩入住酒店，一個9歲，一個12歲。兩個女孩的母親是周女，周女謊稱帶兩女孩去上海迪士尼玩，從江蘇帶至上海。當天王某對9歲女童實施犯罪，事後給付周女現金1萬元（人民幣）。

新城控股向媒體表示，目前公司掌握的情況與外界一樣，公司高管也在召開會議研究相關情況，公司內部運轉正常，詳細情況會對外公佈。

人民日報微博3日晚發表微評論，三問涉嫌猥褻女童事件：究竟是猥褻還是強姦？「輸送」幼女是否存在病態利益鏈？嫌犯有無性侵女童前科？

(中時電子報)